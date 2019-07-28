Врач назвала овощ, который поможет бросить курить

Недостаток витаминов в организме снижает активность иммунной системы и затрудняет лечение болезней. Для того, чтобы реже страдать от вирусов, иммунитет нужно стимулировать. Делать это стоит не только с помощью витаминных комплексов и пищевых добавок, но и сезонными овощами и фруктами. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у диетолога, в каких продуктах больше всего полезных веществ, в каком виде их лучше употреблять, помогают ли они при диетах и сохраняются ли полезные свойства при заморозке или термической обработке.

По словам врача-диетолога Московского центра красоты и здоровья Елены Соломатиной, для того чтобы за время летнего и осеннего сезонов насытить организм необходимыми витаминами и микроэлементами, например аскорбиновой и другими органическими кислотами, достаточно съедать в день в среднем 400-500 грамм овощей и 350-400 грамм фруктов.

— При этом лучше пробовать по очереди все сезонные овощи и фрукты, ведь каждый из них содержит разный набор витаминов и микроэлементов, — уточняет Соломатина.

Польза овощей, по словам специалистов, заключается в том, что в них много клетчатки и мало калорий, что особенно важно для людей, следящих за своим весом. Клетчатка и минералы создают чувство насыщения и прекрасно очищают организм от шлаков и токсинов. К примеру, огурцы богаты витаминами С, В1, В2, В3, провитамином А, а также минеральными веществами – фосфором, кальцием, магнием, железом.

— Из минеральных солей в них больше всего калия, который улучшает работу сердца и почек. Исследованиями установлено, что люди, систематически употребляющие свежие огурцы, менее подвержены заболеваниям щитовидной железы и сосудистой системы, — заверила диетолог.

Помидоры не менее полезны.

— Они насыщены органическими кислотами, клетчаткой, кальцием, калием, железом, натрием и даже серой и йодом, — рассказала эксперт.

Свежие помидоры и томатный сок полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке сил, ослаблении памяти и малокровии.

Кроме того, помидоры — это единственные овощи, которые при нагревании или кипячении не утрачивают своих полезных свойств. Некоторые эксперты утверждают, что томатная паста или сок, приготовленный в домашних условиях, даже полезнее, чем свежие помидоры.

А тем, кто хочет избавиться от пагубных привычек, следует включить в рацион еще и баклажаны.

— Помимо всего прочего, баклажаны рекомендуют употреблять желающим избавиться от никотиновой зависимости, ведь благодаря витамину РР (никотиновой кислоты) в составе этих овощей организм легче переносит табачную голодовку, — объяснила врач.

В диетах для похудения невозможно обойтись без кабачков. Богатые калием, железом, они содержат органические кислоты, витамины С, В1, В2, В6, каротин.

— Благодаря низкой калорийности и хорошей усвояемости, кабачок является одним из самых популярных овощей в диетах, а также рекомендован для детского меню, — заявила Соломатина.

Что касается сезонных фруктов и ягод, первое место в этом списке должны занимать абрикосы. Они незаменимы при заболеваниях, сопровождающихся развитием дефицита калия, а благодаря высокому содержанию фосфора и магния улучшают память.

— Это источник и провитамина бета-каротина — антиоксиданта, который, по данным современных исследований, может препятствовать развитию рака и заболеваний сердца, — добавила эксперт.

Еще один незаменимый представитель из семейства плодовых, который должен быть в рационе каждого человека — персик. Их следует употреблять тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, имеет проблемы с печенью и желчным пузырем.

Конец июля – начало августа — это период, когда многие из нас любят лакомиться такой яркой и сочной ягодой, как арбуз.

Он обладает массой полезных и даже лечебных свойств. Его рекомендуют при самых разных и порой неожиданных проблем со здоровьем. В арбузах мало калорий, но множество полезных веществ: витамины, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды и клетчатка. Есть и микроэлементы: соли калия, железо, магний, кальций, фосфор и натрий. Именно поэтому арбузы используют в диетологии. Они успешно утоляют голод и жажду. Арбуз рекомендуют при гипертонии, болезнях печени и желчного пузыря, запорах и ангине.

Мочегонные свойства арбуза известны всем, поэтому его стоит употреблять при различных урологических заболеваниях: циститах, нефритах, пиелонефритах. Его мякоть содержит так необходимый организму калий, который при приеме разнообразных мочегонных безвозвратно вымывается из организма. Арбуз, промывая почки и мочевыводящие пути, способствует общему очищению организма.

При достаточно длительном употреблении, эта крупная ягода способна вылечить даже хронический гастрит. Кроме этого она выводит из организма ядовитые вещества и продукты интоксикации, то есть отравления. Арбузную мякоть и сок используют в косметических целях. Маска, наложенная на лицо на 10-15 минут, способствует омоложению, нормализует цвет и поддерживает кожу в тонусе.

Читайте также: Названы способы оздоровить питание без ущерба кошельку