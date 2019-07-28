Составлен топ-5 советских автомобилей с иностранными корнями
Составлен список культовых автомобилей СССР, при создании которых советские инженеры позаимствовали некоторые удачные решения у иностранных автопроизводителей.
Возглавляет рейтинг ГАЗ А, выпущенный в 1932 году и ставший первой массовой легковушкой в СССР. Однако специалисты утверждают, что ГАЗ А является лецинзионной копией американского Ford А. Права на него были приобретены в 1929 году у Ford Motor Company.
Серебро в рейтинге досталось «Запорожцу», автомобилю ЗАЗ-966, 1966 года выпуска. Идея его создания была позаимствована у NSU Prinz IV, модели, выпущенной в 1961 году в ФРГ. А та, в свою очередь, была собрана на основе наработки Chevrolet Corvair.
На третьем месте расположился «Москвич» 400 1946 года, построенный на базе немецкого Opel Kadett K38. Четвертое место тоже получил «Москвич», но уже 2141. Его основой стал французский SIMCA-1308, завоевавший звание автомобиль года в 1976 году.
Замыкает рейтинг «Копейка» ВАЗ-2101, выпущенная в 1970 году и являющаяся аналогом Fiat 124, пишет Тарантас Ньюс.
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