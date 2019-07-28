Более 1,2 миллиарда поездок совершили пассажиры московского метро с начала года

Более 1,2 миллиарда поездок совершили пассажиры московского метро за шесть месяцев 2019 года. Об этом 28 июля сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Примечательно, что эта цифра на 25 миллионов поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. В департаменте пояснили, что повысить популярность метро удалось за счет обновления парка поездов, увеличения числа пассажирских сервисов и открытия новых станций.

- Несмотря на то, что столичный метрополитен стал более востребованным у горожан, станции не стали более загруженными. Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий, - сказал Максим Ликсутов.

Так, станции «Ховрино» и «Беломорская» помогли разгрузить «Речной вокзал» на 37 процентов. Кстати, с появлением этих станций метро стало доступнее для 140 тысяч жителей районов "Левобережный" и "Ховрино".

Удалось разгрузить и станцию "Петровско-Разумовская" за счет продления Люблинско-Дмитровской линии.

Кстати, за 8 лет в столице появилось 155 километров новых линий метро и Московского центрального кольца. Также построили 81 новую станцию,

три дополнительных вестибюля метро и МЦК и 10 электродепо.

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