Движение затруднено из-за ДТП в районе 105-го километра МКАД
• 14:05 • 28 июля 2019
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Авария произошла в районе Щелковского шоссе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено движение. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Москве.
— Столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль, — уточнили в ведомстве.
В результате происшествия водитель легковушки и мотоциклист получили травмы, их госпитализировали.
Из-за инцидента на участке затруднено движение транспорта. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам объезжать этот участок кольца.
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