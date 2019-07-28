Несколько трамваев задерживаются на улице Живописная
На улице Живописная, расположенной в столичном районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, по техническим причинам задерживаются трамваи №28 и №31. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил Мосгортранс.
— По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены, — указано в сообщении оператора.
По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены.
Вместо трамваев ходят автобусы. Будьте внимательны.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июля 2019 г.
Пассажиры, пользующиеся маршрутами указанных трамваев, могут воспользоваться курсирующими вместо них автобусами. Горожан попросили проявлять внимательность.
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