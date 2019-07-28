Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента. Об этом на торжественном приеме по случаю Дня ВМФ рассказал президент России Владимир Путин.
— Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62 процента, — заявил глава государства.
По словам президента, необходимо в полной мере использовать передовые наработки отечественных конструкторов, ученых и инженеров. При этом требуется двигаться вперед и продолжать работу без перебоев, передает РИА Новости.
Напомним, 28 июля в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко отметил, что российский Военно-морской флот меняет свой облик за счет поступления на вооружение новых военных кораблей и подводных лодок.
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