Зависимость от смартфона может спровоцировать ожирение
Колумбийские ученые установили зависимость между временем, проведенным в телефонах, и ожирением.
Согласно результатам исследования, активные пользователи смартфонов, сидящие в телефоне не менее 5 часов ежедневно, на 43 процента больше склонны к ожирению, чем люди, которые тратят на гаджет меньше времени. Также у граждан, зависимых от телефона, была выявлена склонность к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках эксперимента были проанализированы данные 1060 добровольцев среднего возраста 19,5 лет. Выяснилось, что любители смартфонов меньше занимаются спортом и чаще пренебрегают правильным питанием, что, помимо ожирения, может привести к развитию различных форм рака и диабета, пишет РЕН ТВ.
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