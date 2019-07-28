«Человек без страха и упрека»: коллеги вспомнили, каким был Владимир Кара-Мурза

Умерший 28 июля в возрасте 59 лет журналист Владимир Кара-Мурза был яркой личностью и настоящим профессионалом, который мог интересно представить все точки зрения, а его жизненный путь может быть примером для всех, кто хочет связать свою карьеру с политической журналистикой. Так охарактеризовали Кара-Мурзу собеседники «Вечерней Москвы», среди которых Глава союза Журналистов России Владимир Соловьев, бывший главред «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, политик Григорий Явлинский и тележурналист Николай Сванидзе.

Напомним, что Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. Закончил исторический факультет МГУ. Работал на НТВ редактором программы «Итоги», ведущим передачи «Сегодня в полночь». За свою профессиональную деятельность удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».

Российский политик Григорий Явлинский, доверенным лицом которого на президентских выборах в 2018 году был Владимир Кара-Мурза, охарактеризовал журналиста как честного профессионала, карьера которого могла бы послужить примером.

— Владимир Кара-Мурза старший был очень честным, профессиональным, умным, настоящим журналистом. Его жизнь и опыт могли бы стать примером для любого человека, который хочет заниматься политической журналистикой. Он в этом отношении был человеком без страха и упрека. Самым настоящим. И уход его делает российскую политическую журналистику на голову ниже, чем она была при нем. Но хочу отметить, что тесно мы не общались, так как я был политиком, а он журналистом. А настоящим журналистам несвойственно заводить близкие отношения с политиками.

Один из основателей и бывший главный редактор (с февраля 1995 года по ноябрь 2017 года) «Новой газеты» Дмитрий Муратов подчеркнул, что Кара-Мурза всегда умел представить в своей деятельности разные точки зрения

— Он был одним из самых лучших новостников, который умел сделать добросовестное, достоверное представление целого веера точек зрения. Притом у Кара-Мурзы получалось так, что все точки зрения интересные. И у зрителя всегда была возможность выбирать. У него был выпуск ночных новостей и он как бы ставил точку в информационной картине дня. У телевизионной братии раньше было чувство, что они являются элитой журналистики, а у него всегда было понимание того, что он хочет писать. И я относился к нему с большим уважением. Это глубоко интеллигентный человек. Ему можно было верить, — подчеркнул Муратов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также выразил соболезнования семье Кара-Мурзы.

— Человек был яркий, талантливый и очень жалко, что он так рано ушел, — сказал Соловьев.

Владимир Кара-Мурза - это элита отечественной журналистики. Об этом в личном разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил коллега Владимира Кара-Мурзы-старшего, тележурналист Николай Сванидзе.

— Мы не были близкими друзьями, но оканчивали один факультет. И потом общались на разных площадках, поскольку занимались одной сферой деятельности – политической журналистикой, — сказал Сванидзе. — Володя был очень светлым человеком, очень чистым, образованным.

Владимир Кара-Мурза начал карьеру в РГТРК «Останкино» (в настоящее время «Первый канал»). Осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года. С 2003-го по 2008 год был ведущим информационной программы «Сейчас в России» на RTVi.

Также журналист проработал 15 лет на радиостанции «Эхо Москвы», в разное время будучи ведущим программ «Реплика Кара-Мурзы», «Ну и денек» и «Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой». Помимо этого, Кара-Мурза с 2005 года сотрудничал с «Радио Свобода».

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