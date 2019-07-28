Владимир Кара-Мурза. Остаться молодым

В октябре этого года ему исполнилось бы 60. Не исполнится… Владимир Кара-Мурза умер 28 июля, и эта новость взбудоражила многих его коллег-журналистов: при всей разнице в позициях и взглядах все признавали, что он несгибаем в смысле взглядов, порой резок, даже слишком, но он — профессионал.

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Владимира Кара-Мурзы не стало в день его именин. В подобных совпадениях всегда невольно водится какой-то знак, но сейчас исподволь думаешь о том, что природа просто не хотела, чтобы к нему каким-то образом присоединялось понятие возраста, неизменно сопровождающее всех, кто разменял седьмой десяток. Он должен был остаться в памяти молодым, неизменно молодым, таким, каким и вошел в историю журналистики уже много лет назад, — большеглазым красивым интеллигентом с аккуратной бородкой, выразительным движением бровей и непроницаемым лицом.

Вообще, он был историком: за его плечами в 1981 году остался истфак МГУ. Но телевидение появилось в его жизни только через десять лет после окончания вуза — все это время Владимир Кара-Мурза искал себя и «пробовал жизнь на вкус», подрабатывая то репетитором по истории, которую знал блестяще и любил невероятно, то кочегаром и дворником. Одно время он деятельно участвовал в свершениях арт-движения «Мухоморы» — тоже ища чего-то нового и свежего, ведь в то время так всё так менялось. Он застал первые признаки разлома страны, как историк прекрасно чувствовал, что происходит нечто очень важное, и «изнутри жизни» наблюдал за происходящими процессами.

После революционного 1991-го он пришел в программу «Итоги», которую делал тогда Евгений Киселев. На работу он вышел корреспондентом, но очень запоминался своими репортажами: они были какие-то… другие, не такие, как у всех. Наверное, именно историческое образование их автора сообщало им ту основательность, которой они отличались.

Но работа на РГТРК «Останкино» была недолгой: целая группа корреспондентов во главе с Киселевым уже через год пришла на НТВ, детище Владимира Гусинского. Первые два года работы тут казались Владимиру Кара-Мурзе полетом: он делал огромное количество сюжетов, что для «Итогов», что для «Сегодня», и все они были настолько интересными и яркими, что вскоре пришла и заслуженная награда — он получил «Золотое перо России», высшую журналистскую награду. И дальше все шло только вверх: он стал автором и ведущим «Сегодня в полночь», параллельно вел историческую программу «Свидетель века»…

Владимир Кара-Мурза у себя дома. 2001 год Фото: Александр Данилюшин/ТАСС

Ну а дальше… Дальше было больно. То, что так хорошо начиналось, внезапно завершилось. Конфликт Гусинского с «Газпромом», основным кредитором телекомпании НТВ, был не бурей в стакане воды — это был, как многие помнят, серьезный шторм. В результате Кара-Мурза принял в скандале непосредственное участие. Это внешне он казался очень спокойным, на самом же деле бурлили в нем невероятные по силе стихии. Вот и представителям «Газпрома» он высказал многое. И сразу после этого написал заявление об уходе. Сначала поработал на ТНТ, а потом пошел на ТВ-6. Так его имя автоматически связалось с именем Бориса Березовского — ведь именно он был владельцем телекомпании. Только тогда о истинной его деятельности мало что было известно…

Кара-Мурза работал честно, так, как и должен работать журналист. Компании, в которых служил, не предавал: ТВ-6, ТВС, вещавший на шестой кнопке, просуществовали не так долго, и всем он отдавал себя по полной. Потом вел программу на RTV1, подводил итоги недели на Сетевом общественном канале… А потом нашел себя на радио — «Эхо Москвы» сначала подарило ему острую «Реплику Кара-Мурзы», а потом в том числе и его голосом заговорила программа «Ну и денек». Он много критиковал власти, исповедуя оппозиционную линию. По тому, что и как он говорил, было ясно: он пытался влиять на происходящее, как историк прекрасно понимая, что иногда недочеты виднее со стороны. Его взгляды были остры, с ними можно было соглашаться и не соглашаться, но все это шло от одного — он любил эту страну и просто очень хотел, чтобы ее будущее было счастливым.

Вскоре после очередного дня рождения он простился с последней своей телепередачей «Грани времени» и ушел колумнистом в «Собеседник». И тут не изменил себе — был острым, колючим, внимательным и язвительным. Собственно, таким, каким должен быть колумнист, который стремится реально влиять на события и ищет правды. Доставалось от него многим, включая и бывших коллег по ТВ: очень «телевизионный» человек, Владимир Кара-Мурза не мог спокойно смотреть на то, что происходит на ТВ, его раздражала опущенная вниз планка, и он говорил об этом открыто.

Он был в жизни не таки колючим, как казался. Мог рассказать смешной анекдот и тонко пошутить, спеть, интеллигентно похулиганить, обаять, не прилагая особых усилий. И что важно, не был перебежчиком, вечным искателем «места получше», не менял окрас под воздействием тех или иных факторов. И поэтому он вызывал уважение, в том числе и у тех, кого он критиковал, причем чаще достаточно остро. Такие люди нужны всегда, и он был нужен. Только почему-то все закончилось — несправедливо рано. Как нередко бывает в случае с талантами…

Очень горько. Одним из первых выразил соболезнования семье и друзьям Владимира Кара-Мурзы Союз журналистов России: одним профессионалом на земле стало меньше, и это понимают все. Светлая память…