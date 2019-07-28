Скончался журналист Владимир Кара-Мурза
Российский журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни. Об этом на своей странице в сети Twitter написал его сын.
— Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин, — указано в сообщении Владимира Кара-Мурзы — младшего.
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.
О времени прощания с журналистом будет сообщено позже.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Кара-Мурза — старший родился 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени».
В 1992–1993 годах работал сначала старшим редактором, а затем корреспондентом еженедельной программы «Итоги» на РГТРК «Останкино».
В сентябре 1993 года перешел в телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года.