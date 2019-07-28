«Я твой раб»: Куценко прокомментировал фотографию с бывшей женой
Актриса Мария Порошина разместила в Instagram архивный снимок, на котором она запечатлена вместе с бывшим гражданским мужем, известным актером Гошей Куценко.
Она трогательно подписала фотографию, поблагодарив Куценко за поддержку.
— Спасибо, что поддерживаешь столько лет спустя. Верный друг и близкий человек, — написала Порошина.
Куценко не прошел мимо фотографии и отреагировал на запись бывшей супруги.
— Машуля! Я твой раб, — прокомментировал Гоша.
Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились на вступительных экзаменах в школу-студию МХАТ и прожили вместе пять лет. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили теплые дружеские отношения и вместе воспитывают общую дочь Полину.
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