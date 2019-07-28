Американский боксер соберет тысячи долларов для фонда Максима Додашева

Американский боксер Хосе Рамирес, чемпион мира по версиям WBC и WBO, после победного боя 28 июля и защиты одно из титулов сообщил, что продаст свою экипировку. Все собранные средства будут направлены на счет фонда покойного российского бойца Максима Дадашева.

Сразу после победы Рамирес заявил, что посвящает триумф своей семье, а после заговорил о Дадашеве. В первую очередь Рамирес подчеркнул, что не был знаком с российским боксером, однако следил за его выступлениями и даже считал одним из своих возможных противников в будущем.

— Надеюсь сейчас, когда произошла эта трагедия, люди откроют глаза и будут больше уважать боксеров. Он, как и я, всего лишь бился за свою семью, за их будущее, — передает слова американца ESPN.

Рамирес подчеркнул, что все собранные средства (по его словам, «хотя бы 40 тысяч долларов») пойдут на помощь семье Дадашева.

Напомним, что российский боксер скончался через несколько дней после боя против пуэрториканца Субриеля Матиаса, который проходил 20 июля.

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