Дипломатические ритуалы: политолог объяснил реакцию Киева на визит Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым. Ранее премьер-министр России прибыл с визитом в Севастополь, где принял участие в приуроченных ко Дню Военно-морского флота праздничных мероприятиях.

Генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник РФ III класса, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что поведение Киева — это определенные ритуалы дипломатии, где очень много показных действий. По мнению эксперта, в заявлениях МИДа Украины ничего удивительного нет, ведь если их сторона перестанет соблюдать этот ритуал с выказыванием протеста, то сразу появится вопрос — не примирились ли они с воссоединением Крыма с Россией.

— Этот вопрос и так периодически встает, и, возможно, в Киеве уже «перебесились». Этот вопрос же встает и перед иностранными инвесторами украинской «революции». Эта же тема беспокоит и западных общественно-политических деятелей. Поэтому подобные протесты не на Россию направлены, а на западную общественность и политический класс. Поэтому они не могут не протестовать, иначе де-факто признают Крым российским, — заявил Журавлев.

Поэтому, считает политолог, если бы Дмитрий Медведев и не приехал бы в Крым, то властям Украины нужно было бы найти способ протестовать по какому-то другому поводу.

— Украинской политической верхушке в первую очередь нужно, чтобы про них не забывали те, кто их кормит, что они якобы оккупированная страна, — сказал Дмитрий Журавлев. — Поэтому не имеет разницы, каким способом российский политик собирается туда добраться. Тем более премьер-министру Российской Федерации дипломатический протокол и не предполагает такой просьбы. Тогда он фактом такого запроса признает, что полуостров украинский. Зачем спрашивать, если он и так наш? — резюмировал собеседник «ВМ».

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