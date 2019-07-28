МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой главы правительства России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.
— МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, — указано в тесте сообщения.
Глава правительства ранее прибыл с визитом в Севастополь, где он принял участие в приуроченных к Дню Военно-морского флота России праздничных мероприятиях. Он также планирует провести встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.
Согласно информации пресс-службы российского кабмина, Дмитрий Медведев пробудет в Крыму до 29 июля, передает RT.
Крым стал частью России в 2014 году по итогам проведенного на его территории референдума.
Читайте также: Крым заявил о готовности к приему украинских авиарейсов