Госдума отреагировала на протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на протест Министерства иностранных дел Украины в связи с поездкой главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым.

Морозов отметил, что Украина продолжает идти по пути конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Крым является российской территорией и вошел в состав РФ согласно всем нормам международного права. А основой для этого стало желание граждан. В связи с этим поездка Медведева вполне оправдана, так как он совершает рабочие визиты в рамках своих полномочий.

Депутат подчеркнул, что российская сторона надеялась на изменение политики Киева после избрания нового президента. Зеленский мог доказать свою «легитимность тем, что признает Крым российским».

— Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают, — приводит слова Морозова RT.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом».

Украинская сторона возмущена тем, что Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Севастополь, чтобы принять участие в приуроченных ко Дню Военно-морского флота России праздничных мероприятиях, а также провести встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым.

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