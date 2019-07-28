Митинг за налаживание отношений с Россией начался в Грузии
Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля провела на территории Батуми митинг, настаивая на налаживании отношений с Российской Федерацией.
Участники демонстрации заявили о своих требованиях. Они хотят, чтобы грузинские власти отказались от воинственной риторики и не делали государство частью международных военных блоков.
Лидер партии Ирма Инашвили заявила, что отношения с РФ необходимо вернуть на уровень, который был до конфликтов.
— Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой, — цитирует Инашвили РЕН ТВ.
По словам лидера парламентской фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломии, ошибка властей Грузии заключается в том, что они выпустили ситуацию из-под контроля еще до начала кризиса в отношениях с РФ.
Напомним, что …
Положение усложнилось после акций протеста в Тбилиси, которые проходили в стране с 20 июня. Митингующие выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившей в грузинском парламенте. Сергей Гаврилов, возглавлявший МАП и российскую делегацию, следуя утвержденному протоколу занял кресло спикера.
Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие. Делегация РФ покинула страну.
Президент России Владимир Путин в ответ на это выпустил официальный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.
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