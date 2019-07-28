Более 48 тысяч бургеров съели москвичи на гастрономическом фестивале

Больше 48 тысяч бургеров было продано на гастрономическом фестивале «Бургерфест», прошедшем 27 июля в Парке Горького.

Фестиваль приурочили к Международному дню гамбургера. Гостям парка предложили попробовать самые разнообразные варианты этого блюда и послушать концерт под открытым небом.

Для многих жителей мегаполиса фастфуд стал частью повседневного рациона. И по данным соцопроса, проведенным независимым агентством Zoom Market, большинство москвичей в качестве быстрого перекуса предпочитает именно бургеры. Так что ресторанные шале и фудтраки участников «Бургерфеста», установленные вдоль Пушкинской набережной, неизменно привлекали внимание гостей парка.

Им было из чего выбрать — 40 разных кухонь под открытым небом. Свою продукцию представили как международные сети, так и отдельные столичные заведения. Повара изо всех сил доказывали, что бургер — не просто булка с котлетой. Одни жарили для начинки креветки, другие использовали замаринованную курицу на мексиканский манер, третьи — оленину. Вариантов — уйма.

Посетителей ждали не только хлеб, но и зрелища: в полдень на сцене, установленной неподалеку от ресторанных шале, началось выступление популярных у молодежи артистов.

— Очень здорово, что в Москве чаще стали проходить фестивали, — сказал «ВМ» студент Московского политеха Никита Носов. — Раньше проблема была: куда с девушкой сходить, где с друзьями собраться, да и просто погулять. А сейчас даже думать долго не нужно — всегда что-нибудь интересное найдется. Солнце, хорошая музыка, вкусная еда — что еще нужно для отличного лета!

СПРАВКА

Международный День гамбургера отмечается 27 июля. Принято считать, что именно в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США) самый первый гамбургер: котлету из говядины с листиком салата и соусом, положенную между двумя кусочками хлеба.