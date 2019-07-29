Россия оказалась в числе лидеров по дешевизне топлива
Россия заняла второе место среди стран мира по уровню цен на бензин и дизельное топливо в абсолютных ценах в пересчете на рубли.
Как выяснили эксперты РИА Рейтинг, дешевле всего бензин АИ95 стоит в Казахстане — 27,9 рубля. В России показатель составляет 45,5 рубля за литр. Третье место досталось Белоруссии (52 российских рубля).
Дизельное топливо дешевле всего тоже в Казахстане – 31,9 рубля за литр. Россия вновь получила серебро рейтинга (46,1 рубля).
Самым дорогим бензин оказался в Нидерландах (118,7 рубля). В Норвегии, Дании, Греции и Италии литр бензина обойдется более 113 рублей за литр, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 1 июля, заявил, что нефтяные компании, повышающие цены на бензин в отсутствие ценовых соглашений, будут нести наказание.
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