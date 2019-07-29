Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что предпринять, чтобы не заболеть на фоне ухудшения погоды и похолодания в столице.
Эксперт рекомендует одеваться в соответствии с погодой, имея при себе одежду, чтобы утеплиться — особенно вечером. Учитывая высокую вероятность дождя, следует носить непромокаемую обувь.
Врач также напомнил об опасности сквозняков и холодного воздуха из кондиционеров.
При времяпрепровождении у воды следует помнить, что нельзя находиться на ветру в мокром купальном костюме — необходимо вытереться насухо и переодеться.
Если человек все же попал под дождь или на сквозняк, рекомендуется согреться горячими напитками, но не алкоголем: после расширения периферийных сосудов их просветы сужаются, в итоге организм охлаждается еще сильнее, цитирует Тяжельникова РИА Новости.
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
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