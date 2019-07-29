Каждый второй россиянин отказался оформлять электронный паспорт

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, посвященное перспективе перехода на электронные паспорта. Опрос показал: 59 процентов респондентов пока не готовы отказаться от бумажных удостоверений личности в пользу электронных.

Об осведомленности о данной инициативе рассказали 85 процентов опрошенных. Однако лишь 31 процент респондентов готовы оформить такой паспорт.

Недостатком электронного паспорта 22 процента участников исследования назвали ненадежность, восемь процентов — риск сбоев в системе и базе данных, четыре процента — угрозу утечки данных, три процента — невозможность использовать электронный паспорт повсеместно всеми категориями граждан.

В числе достоинств электронных паспортов называли универсальность (11 процентов респондентов), долговечность и низкие риски потери и компактность (по восемь процентов), практичность (семь процентов).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 25 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, сообщает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт. Документ будет представлять собой пластиковую карточку, на которую будет нанесена основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и срок действия документа.

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