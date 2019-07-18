«Мировой концлагерь»: священник рассказал о последствиях использования электронного паспорта

Вице-премьер России Максим Акимов показал журналистам образец электронного паспорта гражданина РФ. Карта будет содержать имя, фамилию и отчество человека, дату и место рождения, данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС, ИНН. На обратной стороне будет указан буквенный и QR-код, а также голографический портрет владельца. Совершать операции с документом позволит специально разработанное приложение «Мой паспорт».

Это новшество не пришлось по душе ряду общественных организаций и многим представителям Русской Православной Церкви.

Священник Русской Православной Церкви, протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что за внедрением электронного паспорта может последовать чипирование граждан.

— Многие люди сейчас высказывают совершенно резонные опасения по поводу того, что электронный паспорт будет собирать о них всю информацию — вплоть до того, в какие магазины они ходят, на каком транспорте передвигаются, какие финансовые операции совершают, — прокомментировал он корреспонденту «Вечерней Москвы». — Все это образует так называемую информационную власть над человеком, которая в дальнейшем сможет навязывать ему идеологические условия. Люди станут духовно зависимыми от этой электронной системы. А вслед за электронным паспортом могут последовать чипы, о которых уже говорят на Западе. А это уже, извините, мировой концлагерь. Такая тотальная «просветка» по сути сделает всех граждан заключенными.

Священнослужитель убежден, что параллельно с электронным паспортом должен продолжать действовать бумажный документ.

— Однако сейчас нам пытаются поголовно навязать цифровой носитель. А всякая тотальность всегда опасна тоталитаризмом. По Конституции, гражданин должен знать, какая информация о нем отслеживается. А с внедрением электронных паспортов он не сможет этого контролировать, — сказал Всеволод Чаплин.

Внедрением электронного паспорта обеспокоены не только в церкви. Координатор общественного комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных и электронной идентификации Николай Мишустин также убежден, что электронные услуги не должны навязываться гражданам.

— Законопроект о внедрении электронного паспорта РФ был внесен 5 июля, и в Госдуме он еще не рассматривался, — отмечает эксперт. — Так почему же нам уже демонстрируют дизайн этого документа? Разве уже решено, что он будет внедрен? Свыше 45 тысяч подписей собрано в нашем общественном комитете за сохранение всех бумажных документов и традиционного учета. Вспомните провальную идею по созданию универсальной электронной карты (УЭК): тогда мы собрали более 100 тысяч подписей против этого нововведения.

Эксперт также отмечают проблему незащищенности личных данных, которыми могут воспользоваться разного рода злоумышленники.

— Система подразумевают, что я через ненадежный смартфон, на котором может быть масса шпионских программ, должен зайти на портал госуслуг, сфотографировать свои паспортные данные, залить на портал всю свою личную информацию. Напрашивается логичный вопрос: может быть мне еще сфотографировать место, где лежат ключи от квартиры? — удивляется эксперт.

По словам общественного деятеля, в его комитет поступают тысячи жалоб от жителей разных регионов России на то, что гражданам принудительно навязывают электронные госуслуги.

— Законопроект подразумевает, что гражданин не сможет получать государственные услуги без сдачи биометрических данных и без вхождения в систему электронной идентификации личности. То есть невозможно будет оформить удостоверение по многодетности, записать ребенка в детский сад, получить детское пособие и многое другое. Очевидно, что это нарушает права человека, — заключил Николай Мишустин.

Впрочем, премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 июля заявил, что вопрос обеспечения безопасности при переводе документов в «цифру» будет приоритетным.

— Если мы переводим в «цифру» все наши персональные данные, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надёжным образом защищены от взлома и манипуляций. Послушаем, что здесь планируется сделать. Эти вопросы требуют особого контроля, — отметил Медведев.

Глава кабмина также отметил, что электронный паспорт обладает рядом преимуществ над бумажным видом документа, так как он упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Его сложнее подделать и повредить.

Отметим, что выдачу россиянам бумажных паспортов планируется завершить в 2022 году. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже в 2023 году граждане страны перейдут на электронные паспорта.

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