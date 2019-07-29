Фасады 22 зданий отремонтируют в историческом центре Москвы
Работы по ремонту фасадов зданий стартовали на улице Остоженка и прилегающих к ней переулках. Всего в рамках комплексного благоустройства запланированы работы по 22 адресам.
— Фасады зданий заметно обветшали: появились трещины, начали отслаиваться штукатурка и краска. Специалисты уже приступили к очистке стен и цоколей зданий от загрязнений, пыли, старых слоев краски и вздувшейся штукатурки, — сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
Работы будут включать также ремонт оконных откосов и металлических отливов. Специалисты заменят старые водосточные трубы на новые.
На данный момент работы уже ведутся по четырем адресам. Это жилые дома, расположенные в Кропоткинском и Еропкинском переулках, а также нежилое здание на Остоженке. Планируется, что работы будут завершены осенью.
Строительные леса вокруг ремонтируемых зданий были огорожены специальной сеткой. Это необходимо для безопасности пешеходов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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