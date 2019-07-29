Фестиваль православной культуры завершился в столице праздничным концертом
28 июля в Москве завершился пятый Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2019».
Традиционно фестиваль проходил в два этапа: на первом отбирались заявки от всех желающих принять участие, на втором — проходили выступления и определялись победители конкурсных программ на тему «Православные и народные традиции в русской музыке».
— Заявки на участие в конкурсной программе подали 70 творческих народных коллективов из 25 малых городов, 23 сельских поселения и 4 деревни из 24 регионов России, — рассказали организаторы.
Жюри конкурса возглавила народная артистка России Нина Терентьева. Также в его состав вошли представители от творческих коллективов — участников конкурса.
Фестиваль завершился концертом, посвященным празднованию Дня крещения Руси и православного праздника Дня памяти равноапостольного князя Владимира. Гостей фестиваля порадовали своими выступлениями народные артисты России Владимир Маторин и Юрий Розум, а также хор Сретенского монастыря.
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