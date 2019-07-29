Новый маршрут ко Дню крещения Руси появился на портале «Узнай Москву»
Пользователи портала «Узнай Москву» благодаря новому маршруту, посвященному Дню крещения Руси, смогут посетить недавно отреставрированные столичные монастырские комплексы и храмы. Среди них церковь Иоанна Богослова под Вязом, Новоспасский монастырь и храм Вознесения Господня.
— Прогулка по этому маршруту займет чуть более двух часов. За это время предстоит посетить 15 монастырских комплексов и храмов, где в последние годы проводилась реставрация, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Маршрут под названием «Прогулка по церквям и монастырям древней столицы в День крещения Руси» можно найти на вкладке «Маршруты» портала «Узнай Москву».
Экскурсия стартует возле Новоспасского монастыря, расположенного рядом со станциями метро «Пролетарская» и «Крестьянская застава». Завершается прогулка возле храма «Малое Вознесение» на Большой Никитской улице, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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