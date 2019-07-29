Движение на участке улицы Недорубова и Новой площади ограничат с 1 августа
С четверга, 1 августа, будет ограничено движение на участке улицы Недорубова и Новой площади. Это связано с проведением на них плановых инженерных работ. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса столицы.
На участке новой площади в районе дома 3/4 до 29 августа в круглосуточном режиме будут полностью перекрыты выделенные полосы для городского транспорта.
Движение на участке в районе дома 7 по улице Недорубова будет ограничено до 25 августа по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений. Аналогичные ограничения будут действовать в районе дома 17, корпуса 3, по Покровской улице, с 9 по 29 сентября круглосуточно.
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