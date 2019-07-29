Более 70 семей дома в Южном Медведкове готовятся к переезду по программе реновации
Больше 70 семей, проживающих по адресу: проезд Дежнева, дом 30, корпус 3, готовятся к переезду по программе реновации. Более половины семей уже выбрали новые квартиры и получили от них ключи, проинформировали в пресс-службе столичного Департамента городского имущества.
— Они получили новые квартиры в домах-новостройках, расположенных на ул. Полярная, дом 1, корпус 2, и проезд Дежнева, дом 26. Всего из многоквартирного дома в новое жилье переезжает 71 семья, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что квартиры в новостройках выбрали уже 36 семей. Еще 26 представили полный пакет документов для подготовки необходимых договоров, передает агентство городских новостей «Москва».
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