Понедельник может стать самым холодным 29 июля с начала века в Москве
• 09:57 • 29 июля 2019
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Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Текущий понедельник в столице может оказаться самым холодным 29 июля с начала текущего века. Об этом проинформировал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
— В Москве 15-17 градусов. Ниже нормы на 9 градусов, ожидаем рекорд этого века, самый холодный день для этой даты, — отметил представитель центра погоды.
Согласно имеющимся прогнозам, в начале недели в городе ожидается приход холодного арктического воздуха, в связи с чем возможно резкое похолодание до 14-15 градусов выше нуля, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее синоптики рассказали москвичам о возможном температурном антирекорде, который ожидается в городе к середине недели.
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