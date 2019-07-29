Сестра Жанны Фриске сообщила о разводе с мужем
Наталья, младшая сестра певицы Жанны Фриске, подала заявление на развод с мужем. Причиной этому стали постоянные конфликты, которые возникали между супругами.
По слухам, кризис в отношениях пары начался еще около года назад, но Наталья с мужем до последнего пытались сохранить свои отношения. Супруги подали заявление о расторжении союза в Перовский ЗАГС.
— Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось, — сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на окружение пары.
В 2018 году они открыли совместный бизнес на Шри-Ланке и переехали на остров, но в связи с неожиданными трудностями его пришлось закрыть.
Сейчас муж Натальи уже переехал в другую квартиру. Известно, что супруги расходятся мирно и не имеют друг к другу претензий. Детей у пары нет. Сергей вернулся на работу в МЧС, а Наталья продолжает работу в сфере красоты.
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