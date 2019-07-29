Новый парк появится в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское, возле реки Очаковка построят новый парк. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы.

Парк предназначен для отдыха жителей района. Также план благоустройства предусматривает создание открытой парковки на 400 мест и спортивных площадок. Кроме того, в районе будет проведено капитальное строительство и инженерно-техническое обеспечение.

— Для развития транспортной инфраструктуры территории предполагается строительство и реконструкция существующей улично-дорожной сети в районе проезда №1523, размещение светофоров и оборудование остановок общественного транспорта на улице Озерная, — сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Общая площадь проектируемой территории — 29,07 гектара. Здесь появятся 265,85 тысячи квадратных метров капитальных объектов, в том числе жилые дома, центр детского творчества, фитнес-центр, объекты здравоохранения, а также детские сады на 100 и 225 мест, школа на 750 мест.

На территории построят и реконструируют инженерные коммуникации и объекты в целях развития ее инженерно-технического обеспечения. Проект реализуют в один этап с помощью средств инвестора и частично городского бюджета (относительно развития транспортной инфраструктуры), передает РИАМО.

Кстати, на одной из придомовых территорий Таганского района до конца лета 2019 года завершат работы по озеленению.

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