В Санкт-Петербурге откроется выставка в честь 315-летия Кронштадта
В Петропавловской крепости пройдет выставка фотографий, посвященная 315-летней годовщине Кронштадта. Об этом сообщает издание «Невские новости».
Темами работ выставки станут история острова и его жизнь сегодня. В течение августа все желающие смогут увидеть 16 стендов. Организует мероприятие Музей истории Кронштадта и Государственный музей истории города.
Порт Кронштадт — это уникальная культурно-историческая достопримечательность. Он является не только колыбелью русского флота, но и символом военно-морской славы страны.
Фотовыставка даст посетителям возможность больше узнать об истории места и увидеть современные фотографии порта. Участниками выставки будут Владимир Демин, Евгения Серко, Евгений Кобчиков, Олег Зырянов и другие фотографы.
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