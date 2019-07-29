Врач рассказала, кому сложнее всего переносить гепатит С
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов заявил, что количество больных гепатитом С в России достигает 3,5 миллиона человек.
О том, как избежать заболевания и кто входит в группу риска, «Вечерней Москве» рассказала столичный врач-инфекционист София Русанова.
— Дело в том, что гепатит С в 80 процентах случаев проходит бессимптомно. Для того, чтобы поставить диагноз, нужно сдавать кровь на антитела. От гепатита B и А существуют прививки. Когда вы вакцинируетесь против гепатита B, вы еще и делаете профилактику дельта-инфекции. Поэтому раз в год, если есть прецеденты: посещение маникюрных салонов, тату-салонов, случайные половые связи, — ходите на профилактику к врачу.
Эксперт рассказала, что тяжелее всего болезнь переносится теми, у кого наблюдаются признаки зависимости от алкоголя и проблемы с печенью.
— Сложнее всего переносить гепатит С алкоголикам, людям с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Ну, опять же, пациентам с сердечно-сосудистой недостаточностью, с сахарным диабетом. Вообще заболевание диагностируется случайно, 20 процентов составляют пациенты с жалобами на желтуху и какие-либо ее острые формы.
Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова сообщила, что на первом месте в плане угрозы жизни стоит гепатит.
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