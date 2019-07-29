Президент Сербии восхитился Москвой
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о теплом отношении к Москве во время церемонии приема российской техники в Нише, трансляцию которой вело информационное агентство Tanjug.
Сербский лидер восхитился тем, как улучшился внешний облик столицы.
— Москва сегодня и Москва 10 лет назад — это два разных города, город сегодня выглядит в 10 раз лучше, чем 10 лет назад, — подчеркнул Вучич.
Он также заметил, что невооруженным глазом видны огромные вложения в благоустройство города. Президент Сербии подчеркнул, что ему понравился парк «Зарядье» и назвал его «лучшим в Европе».
Ранее комитет по туризму в столице составил список локаций, которые являются наиболее популярными среди гостей Москвы. Среди них оказались «Зарядье», «Музеон», парк Горького, ресторанно-дизайнерский кластер «Красный Октябрь», «Москва-Сити» и ВДНХ.
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