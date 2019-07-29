Соратник Зеленского негативно отозвался об идее отменить День Победы
Депутат от партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если та решит отменить празднование Дня Победы. Он был избран в ходе прошедших досрочных выборов в Верховную раду.
— Я проголосую против и спрошу: «Что ж вы за дебилы?» Пусть не празднуют, горюют, — заявил Максим Бужанский.
Кроме того, по его словам, нет смысла в празднуемом 8 мая Дне памяти и примирения. Депутат подчеркнул, что не понимает, с кем конкретно украинцы решили примиряться, так как с современными жителями Германии они и так живут в мире, передает «Страна.ua».
День Победы в Великой Отечественной войне официально отмечался на Украине до 2015 года. Впоследствии решением Верховной рады в эту дату стали отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. Российская сторона неоднократно отмечала, что все попытки Киева стереть из памяти граждан Украины значимость победы в Великой Отечественной войне обречены на провал.
Читайте также: Службу безопасности Украины решили реформировать