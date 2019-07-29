Медицинский кластер федерального уровня создадут на востоке Москвы

Корпус ядерной медицины для Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова построят в районе Перово. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки для участков, расположенных по улице Новогиреевской, владение 1, и шоссе Энтузиастов, дом 86, владение 86, строение 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, — говорится в сообщении.

На территории центра имени Логинова построят консультативно-диагностический и лечебный корпус, а также корпус ядерной медицины, которые оснастят современным лечебно-диагностическим оборудованием.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, новые объекты выведут центр на новый уровень и усилят его направленность к формированию высокотехнологичного лечебно-диагностического кластера.

— Для пациентов будут созданы комфортные условия как в амбулаторных, так и стационарных подразделениях. Медицинское учреждение адаптируют для маломобильных групп населения, транспортировку больных будет осуществлять специализированный транспорт, — сказала Княжевская.

Общая площадь центра в итоге достигнет 234 тысяч квадратных метров, а высота зданий не превысит 50 метров. В нескольких корпусах проведут реконструкцию, а часть неиспользуемых и устаревших — снесут.

— Новые медицинские корпуса будут созданы за счет средств городского бюджета, в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы, — добавила глава комитета.

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