Алексей Овчаренко: Городские фестивали — это история про сожительство разных сообществ

Глава агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко предложил Московской торгово-промышленной палате и редакции «Вечерней Москвы» включить городские фестивали в конкурс «Московское качество». По его словам, столичные события достойны того, чтобы оказаться в списке номинантов. В интервью «ВМ» он рассказал о том, что считает главной составляющей успеха московских праздников и тематических мероприятий.

— Алексей Александрович, как наполнить городскую среду разнообразными событиями? В чем секрет их посещаемости и, соответственно, успеха?

— Здесь главное — идти от запроса, от того, что хотят видеть горожане на московских улицах и в парках. Например, в 2015 году в период проведения фестиваля исторической реконструкции «Времена и Эпохи» площадка в парке «Коломенское» не вместила всех желающих. Тогда мы отметили необходимость расширения пространства, на котором проходит событие. Мы понимали, что парк — особая экосистема, где свое место должны найти не только люди, но также растения и животные. Расширять площадку там было нельзя, и городские власти приняли решение вывести фестиваль на бульвары. Есть и другой путь заинтересованности москвичей и вовлеченности их в события. Можно организовать небольшие локации, куда бы в течение года приходили люди и предлагали свои идеи. Например, в парках создать своего рода маленькие музеи, куда люди могли бы принести старые фотографии, поделиться опытом в реконструкторском деле. Инвестиции в такое дело невелики, зато появляется связь между горожанами и организаторами городских мероприятий. Тем более что в Москве есть места, где можно организовать такие пространства по интересам. Например, в медиацентре парка «Зарядье».

— Но ведь событие должно быть связано как-то с местом. По своему духу, по наполнению…

— Все верно. Например, в «Коломенском» удобно проводить мероприятия, посвященные XVII–XVIII векам. В следующем году как раз уделим внимание периоду правления Екатерины. Тематическая площадка заработает в рамках фестиваля «Времена и Эпохи». Конечно, по традиции организуем и Турнир Святого Георгия, посвященный рыцарям XV столетия.

Фестиваль «Времена и Эпохи» Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— А где сложнее устроить фестиваль: в парке или на бульварах?

— Нужно понимать, что публика будет отличаться. На улицах меньше возможностей, чтобы развернуться, а поток прохожих не всегда позволяет задержаться на одном месте надолго. И над тем, чтобы заинтересовать людей, мы думаем больше, чем над происходящим в парках.

— В чем это выражается?

— В необходимости создавать дополнительные объекты рекреации, в сохранности зеленых насаждений и газона на таких площадках. Грамотному зонированию посвящаем много времени. Нужно обеспечивать еще и комфортные условия для участников фестиваля на время непогоды. Главное — не допускать размытия грунта. Да и сами бульвары живут своей городской жизнью: молодежь играет на гитаре, идут политические акции, проходят фотовыставки, люди идут на работу. И здесь в фокусе внимания взаимодействие всех участников уличного движения, для этого должна быть выработана своя философия. Над ней, над таким видом сожительства разных сообществ как раз и думаем сейчас. Как, к примеру, сочетать выставку древностей или презентовать шоу индейцев Южной Америки для проходящих хипстеров или мамочек с колясками? Для этого мы собираем отзывы в социальных сетях. Я каждый из них читаю лично.

Фестиваль «Времена и Эпохи» Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— И о чем пишут?

— Совершенно разные отзывы: от хвалебных до истории с предательством фестиваля. Но самое главное другое: родители пишут, что их дети выросли на наших событиях. Это формирует у нас другую ответственность перед посетителями. Я помню 2016 год, когда мы на один из наших фестивалей выбрали ответственного за площадки из детей. Ульяна стала курировать площадки в центре. Спустя три года она сама написала мне, попросив быть волонтером на «Временах и Эпохах» в этом году. Это совершенно другой взгляд выросшего ребенка на наши события. В следующем году хочу активнее вовлекать подростков в фестивали. Возможно, прочитав в «Вечерней Москве», люди откликнутся на такой призыв. А еще хочется, чтобы городские события стали номинантами в конкурсе «Московское качество». Тем более что в следующем году «Времена и Эпохи» отметят круглую дату. Пока мы обсуждаем планы, среди самых глобальных задумок — тематическое шествие на Тверской улице. Приурочить его хотим к 12 июня, Дню России. Среди других идей — запуск исторического транспорта по городу и вовлечение реконструкторов в разработку концепции будущего праздника истории.

СПРАВКА

Алексей Овчаренко родился 23 февраля 1981 года в городе Долгопрудном Московской области. Изучал международное право в Московском государственном университете имени Ломоносова. Является управляющим партнером агентства исторических реконструкций «Ратоборцы». Команда, собранная под его началом, порядка десяти лет реализует исторические проекты в сфере культуры, кино, телевидения, музейного дела, экспериментальной археологии, науки и образования. Среди популярных фестивалей в Москве — «Времена и Эпохи», «Наш продукт», Турнир Святого Георгия.

ЦИФРА

10 лет исполнится фестивалю исторической реконструкции «Времена и Эпохи». Ежегодно событие собирает любителей истории со всего мира. Площадками для события становились парк «Коломенское», городские бульвары, площади в центре города — Манежная, Тверская, площадь Революции.