Ведун заявил, что древнерусские приметы больше не работают
В Москву снова пришла холодная погода. «Вечерняя Москва» спросила ведуна, исследователя древнерусского языка и обычаев Владимира Артамонова, какие были у наших предков приметы, по которым можно было бы предсказать скорое наступление тепла.
Собеседник «ВМ» считает, что признаки, по которым ориентировались столетия назад, больше не могут служить ориентиром.
— Надо сразу сказать: сейчас никакие приметы не работают из тех, что работали раньше. Потому что все изменилось. Вибрация другая, Земля летит в другом пространстве, — сказал Артамонов.
Ранее «Вечерняя Москва» решила выяснить, как в старину прогнозировали погоду, о чем говорили холода в летнее время. Корреспондент «ВМ» обратился к старшему научному сотруднику МГУ им. Ломоносова, кандидату филологических наук и культурологу Марине Князевой, которая рассказала о славянских традициях и обычаях, связанных с холодом и дождем летом.
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