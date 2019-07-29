Кабинет диабетической стопы открылся в столичной больнице имени Вересаева
Кабинет диабетической стопы открылся в отделении поликлиники консультативно-диагностического центра городской клинической больницы имени Вересаева. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
В новом кабинете пациенты смогут получить консультацию специалиста, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей. В случае необходимости врачи проведут дополнительные исследования. День открытых дверей в честь открытия кабинета диабетической стопы состоится 3 августа.
Прием будет осуществляться по предварительной записи с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, передает агентство городских новостей «Москва».
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