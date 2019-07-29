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Эксперт оценил слова губернатора Красноярского края о бессмысленности тушения лесных пожаров

Евгения Звощик
• 17:38 • 29 июля 2019
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Фото: pixabay.com

Существуют возгорания, которые ничему не угрожают и их невозможно потушить. Об этом рассказал бывший директор департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых.

— Если пожар угрожает людям, надо тушить, если экологический вред наносит, надо тушить. Есть неоперабельные больные, и есть такие же пожары, которые невозможно потушить физически. Например, пожар глубоко в тайге, к нему нет дорог. Авиация не потушит такой пожар без помощи наземных сил. Бывают такие пожары, которые ничему не угрожают, — заявил Дешевых, комментируя слова губернатора Красноярского края Александра Усса.

Он добавил, что высказывание главы красноярского региона довольно разумное, пишет РИА Новости.

Напомним, о бессмысленности тушения лесных пожаров Александр Усс заявил на всероссийском образовательном форуме Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Он отметил, что пожар является обычным природным явлением. 

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