Опубликованы фото лесных пожаров в Сибири из космоса
• 18:27 • 29 июля 2019
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Фото: Анастасия Чанцева, «Вечерняя Москва»
Фото: Анастасия Чанцева, «Вечерняя Москва»
Опубликованы фотографии лесных пожаров в Сибири из космоса. Снимки представил научно-исследовательский центр «Планета».
На кадрах видно, что основные очаги пожаров расположены в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
На кадрах видно, что основные очаги пожаров расположены в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии Фото: Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»
Отмечается, что 29 июля на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов действовало 105 лесных пожаров на площади 89 439 га, проводятся работы по их активному тушению.
Снимки публикуются раз в сутки, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожар — «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
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Фото: Анастасия Чанцева, «Вечерняя Москва»
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