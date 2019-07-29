Милонов предложил наказывать россиян за нецензурные надписи на одежде
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил наказывать исправительными работами граждан, появляющихся в общественных местах в одежде с нецензурными надписями. Аналогичная мера касается слов, схожих по звучанию или написанию с обсценной лексикой.
— Сотрудникам полиции необязательно быть специалистами в почерке, они вот так это увидели. Если человек считает, что это не так, то пусть заказывает экспертизу, что это надпись нематерная, — приводит слова Милонова АГН «Москва».
Спикер заявил, что наказанием может стать не только привлечение к общественным работам, но и лишение свободы на 15 суток. А в случае сопротивления правоохранительным органам, арест может продлиться до 30 суток.
Кодекс об административных правонарушениях расценивает использование нецензурной лексики в общественных местах как мелкое хулиганство. Это грозит штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арестом сроком на 15 суток.
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