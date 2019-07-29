Старейшая больница столицы получит новые площади

Городская клиническая больница №40 получит дополнительные площади. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

— Крупнейший в России строящийся медицинский комплекс «Новомосковский» в Коммунарке передается ГКБ №40. Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020-го года, — говорится в сообщении.

Общая площадь строящегося комплекса достигнет 160 тысяч квадратных метров. В нем смогут одновременно проходить более тысячи пациентов смогут пройти в нем стационарное лечение.

— Во-первых, это повысит доступность онкологической помощи на юге Москвы. Во-вторых, это решит вопрос невозможности развития мощностей самой больницы №40. В-третьих, это повысит комфортность для пациентов, — добавили в пресс-службе ведомства.

В новых корпусах в Коммунарке обустроят комфортные двухместные палаты, оснащенные многофункциональными кроватями с электроприводом и кнопками вызова медицинского персонала. В каждой палате будет современная система вентиляции и кондиционирования воздуха.

Кроме того, все корпуса больницы свяжут переходы, что обеспечит удобство перемещения пациентов на операции или для проведения исследований. Расположение медучреждения вблизи станции метро «Ольховая» и удобные подъездные пути повысит доступность медицинской помощи по самым высоким стандартам.

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