Росстат объяснил рост количества россиян с доходами ниже прожиточного минимума

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,4 миллиона человек. Соответствующие данные за первый квартал 2019 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как следует из доклада ведомства, доля россиян с такими доходами выросла по сравнению с прошлым годом с 13,9 процента до 14,3 процента. Отмечается, что при расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тысячи рублей.

Росстат объяснил прирост этого показателя тем, что рост показателя прожиточного минимума растет быстрее индекса потребительских цен. Так, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2 процента: с 10 038 рублей в первом квартале прошлого года до 10 753 рублей в аналогичном периоде текущего года. В то же время индекс потребительских цен вырос только на 5,2 процента. По оценке Росстата, если величина прожиточного минимума была соразмерной уровню инфляции, то доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

В ведомстве отметили, что оцениваемый период — первый квартал года — обычно является наиболее «слабым» по доходам, поэтому выявляется самый высокий показатель бедности. Правильно оценить численность малоимущего населения возможно только по итогам года, когда учитываются сезонные и другие выплаты, сообщается на сайте Росстата.

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