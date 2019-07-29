Незаконные постройки ликвидировали на западе столицы
• 20:50 • 29 июля 2019
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Ведомство не выдавало разрешение на строительство объектов
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы ликвидировала незаконные постройки в Митине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Объект находится в 1-м Митинском переулке, владение 25. По данному адресу находится автотехцентр. К нему без разрешения были возведены три строения общей площадью 597,4 квадратного метра. В незаконных постройках размещались автомойка, гараж и технические помещения.
Ведомство не выдавало разрешение на строительство объектов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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