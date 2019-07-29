Рубль укрепился по отношению к доллару благодаря росту цен на нефть
Напомним, что данные IHS Markit (лондонский глобальный информационный провайдер. — «ВМ») указывают на снижение производственной активности в Соединенных Штатах Америки до минимального с 2009 года уровня. Подобная тенденция прослеживается и в Германии. Кроме того, как следует из открытых источников, запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 миллиона баррелей.
До конца месяца, по словам аналитиков, курс рубля существенно не изменится.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна Бодрова, старший аналитик информационноаналитического центра «Альпари»:
— Если геополитика будет нейтральной и не появится лишних проблем на глобальном уровне, то август текущего года станет относительно стабильным месяцем для российской валюты. Прогнозируемый курс доллара составляет 62–64 рубля, евро — в пределах 69,30–72 рублей. Если россияне хотят поменять валюту для каникул или отпусков, то я бы рекомендовала сделать это в первой декаде августа.
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