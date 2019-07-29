Москвичей пригласили позаниматься спортом на верандах здоровья в парках

На верандах каждый может найти занятие на свой вкус.

В расписании есть лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, увлекательные мастер-классы, уроки по различным видам единоборств, танцы и многое другое. Кроме того, проводится большое количество лекций, на которых ведущие врачи и эксперты рассказывают про современные методы восстановления здоровья, а также о том, как сохранить работоспособность в условиях жизни в мегаполисе, как конструктивно общаться с окружающими и многое другое.

Важно, что все занятия проходят под руководством профессиональных тренеров и совершенно бесплатно. От посетителей требуются только хорошее настроение и удобная форма одежды.

Отдельно стоит отметить открытые уроки, которые проводят на верандах здоровья именитые и титулованные спортсмены — зарядки с чемпионами. Это уже как традиция, поскольку проводятся они по четвергам, на всех верандах и всегда в одно и то же время.

Добавим, что это совершенно уникальная возможность перенять бесценный опыт от кумиров миллионов, зарядиться бодростью и хорошим настроением на целый день.

В парке «Садовники» утром немноголюдно. Кто-то спешит на работу, кто-то по другим делам. Но многие идут к станции метро «Каширская» именно через этот парк.

О павильоне «Здоровая Москва» и веранде здоровья знают практически все местные жители. На самой веранде играют и взрослые, и дети. С самого утра там есть посетители, для всех желающих на веранде проходят занятия по йоге, айкидо, пилатесу, танцам и многое другое. В перерывах между занятиями устраиваются игры в бадминтон и настольный теннис.

8-летняя Лиза Голованова пришла на веранду с бабушкой Татьяной Анохиной.

— Мы живем здесь неподалеку, — говорит Татьяна Федоровна. — Довольно часто приходим на эту веранду поиграть.

В настольный теннис Анохина научилась играть еще в молодости, а теперь тренирует внучку.

— Основы ей показала мама, а мы теперь в этом замечательном парке с внучкой совершенствуем навыки, — добавила она.

А еще Татьяна Федоровна много гуляет вместе с Лизой. Особенно любят этот парк.

Пришли поиграть на веранду и три сестры: Маша, Лиза и Ксюша.

— Здорово, что появилось такое место, — говорит мама девочек Елена Торощина. — Детские площадки уже надоели, а тут что-то новое и, самое главное, полезное для здоровья.

Бесплатно сестрам выдали ракетки для бадминтона, потом девочки захотели поиграть в настольный теннис.

— А в прошлую субботу они ходили на танцы, очень понравилось, — добавила Елена Торощина.

К слову, в один из дней, пока дочки играли на веранде здоровья, многодетная мама Елена Торощина прошла обследования в павильоне.

— Это очень быстро и удобно, — поделилась она. — Замечательная инициатива московских властей. Обязательно расскажу об этом всем своим подругам, пусть тоже пройдут обследование.

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