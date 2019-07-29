Картины художников-эмигрантов отреставрирует победитель конкурса с ограниченным участием
На реставрацию впервые передадут три картины из собрания «Дома русского зарубежья имени Солженицына».
Из них два художественных полотна созданы в 1930-х годах. Они написаны советским архитектором и живописцем Николаем Ивановичем Исцеленновым. Еще одна картина — это портрет Ивана Алексеевича Бунина. Она написана неизвестным автором в 1900 году.
Руководитель департамента Геннадий Дегтев отметил, что все три художественных объекта являются предметами Музейного фонда Российской Федерации, поэтому для определения победителя будет рассмотрен не только ценовой фактор.
— Переданные на реставрацию художественные полотна потребуют внимательного отношения со стороны будущего победителя, — сказал Дегтев. — Его определит конкурс с ограниченным участием, который предполагает не только наличие ценового предложения, но и соответствие участника закупки ряду требований.
Геннадий Дегтев добавил, что, несмотря на не очень большое количество претендентов в таких закупках, именно этот способ позволяет выбрать высококлассных профильных специалистов, которые обладают необходимым опытом и имеют в своем распоряжении все необходимое техническое оснащение для качественного выполнения реставрационных работ.
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