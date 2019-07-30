Исследователи: человечество впервые исчерпало годовой запас ресурсов к июлю

С понедельника, 29 июля, жители планеты живут у природы в «долг», так как израсходовали все возобновляемые природные ресурсы, которые Земля могла предоставить за год. Впервые Всемирный день экологического долга наступил уже в июле.

В аналитическом центре Global Footprint Network учли расход древесины, рыбопромысловых районов и пахотных площадей. Объемы исчерпаемых ресурсов, таких как нефть, в оценке не участвовали, сообщает немецкая телерадиокомпания MDR.

По информации авторов исследования, самый крупный и быстрорастущий вид влияния человека на природу планеты связан с выбросами углекислого газа в атмосферу. На сегодняшний день они составляют около 60 процентов экологического следа населения Земли. Рост мирового населения и увеличение объемов потребления способствуют истощению ресурсов планеты.

Человечеству на данный момент необходимы ресурсы 1,75 Земли. А если бы во всем мире люди жили так, как в Германии, нужно было бы целых три планеты, по словам защитников окружающей среды.

Наводнения, засухи, ураганы, жара — случаи экстремальной погоды происходят все чаще, мировой климат существенно меняется. В прошлом году Всемирный день экологического долга наступил 1 августа. Каждый год он передвигается: в 1987 году ресурсы были исчерпаны 19 декабря.

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