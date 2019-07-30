Ученые создали формулу для определения количества жира в организме детей
Ученые из Колледжа Святого Джорджа Лондонского университета разработали формулу, которая позволит врачам определять уровень жира в организме детей, используя простые измерения и некоторую дополнительную информацию.
Формула учитывает рост, вес, возраст, пол и национальность ребенка. Авторы отметили, что новый метод можно использовать для оценки количества жира у детей 4-15 лет.
Для того чтобы вывести новую формулу, ученые использовали данные, которые ранее были получены в четырех исследованиях их коллег.
В них с помощью точной методики изотопного разведения анализировалось содержание жира в организме 2375 британских детей и подростков. В организм специалисты вводили стабильный изотоп водорода — дейтерий. По тому как распределяется данное вещество в тканях, можно оценить содержание воды в организме. А так как в жире содержится большое количество воды, то это дает точную информацию о количестве жировых отложений в теле человека, сообщается в издании The British Medical Journal.
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