Эксперты перечислили пять устаревших и неэффективных лекарств

Специалисты назвали пять устаревших лекарств, которые не оказывают полезного эффекта на здоровье, а порой и вовсе ему вредят.

Первым эксперты назвали знаменитый анальгин, который считается универсальным средством от головной боли. Однако данный препарат имеет серьезный побочный эффект — анафилактический шок. Это лекарство запретили в США и Евросоюзе.

На втором месте оказался валидол, который используют сердечники. По словам экспертов, это лекарство является обычным успокоительным и не подходит для лечения сердечных заболеваний.

Также бесполезен корвалол в плане лечения болезней сердца. Кроме того, он опасен для организма, потому что содержит транквилизатор, который вызывает привыкание.

Четвертым специалисты назвали левомицетин. По их словам, данный препарат приводит к разрушению костной ткани.

На пятом месте расположился бисептол. Помочь организму он уже не может, так как микробы мутировали и приспособились к данному препарату. Зато он может вызвать аллергическую реакцию, сообщает Deita.ru.

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