Индийские хирурги обнаружили в желудке пациентки 1,6 килограмма украшений, сообщает Hindustan Times.

Молодая жительница индийского штата Западная Бенгалия обратилась в местное медицинское учреждение с сильными болями в животе. После того, как врачи сделали рентген, выяснилось, что в желудке 22-летней девушки находятся металлические предметы.

В процессе операции хирурги извлекли из пищеварительного органа пациентки 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, 8 медальонов, 11 колец для носа, 5 браслетов и наручные часы.

«Находка» была оценена в 53 тысячи фунтов стерлингов или 4,2 миллиона рублей.

Один из ее родственников признался, что в какой-то момент в семье начали замечать пропажу драгоценностей. Тем не менее, девушка не сознавалась в том, куда они исчезают.

После операции женщина рассказала о том, что сама проглотила украшения.

Когда пациентка начала идти на поправку, медики направили ее к психиатру.

Весной этого года жительница Китая проглотила ложку в попытках достать застрявшую рыбью кость. Хирурги извлекли ее, операция прошла успешно.

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